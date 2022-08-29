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Avcılar'da otomobilinde uyuyan sürücü güçlükle uyandırıldı

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#Avcılar#Otomobil#Uyku
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 09:43

Avcılar'da sokağa ters yönde girerek park ettiği otomobilinde uyuyan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırıldı.

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Cihangir Mahallesi Ekmekçi Sokak'ta ters yönden gelerek, yol üzerinde park eden otomobilin sürücüsü, direksiyon başında uyuyunca trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekiler sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak, sonuç alamadı. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Otomobil sürücüsünün uyuduğu anlaşıldı. Görevliler önce otomobili sarsarak, daha sonra kaportasına vurarak ses çıkarıp sürücüyü uyandırmak için çaba harcadı.

Güçlükle uyandırılabilen sürücü, aracı çalıştırmak istedi. Bu sırada görevliler, sürücüden camları ve kapıyı açmasını istedi. Sürücü Ufuk Nurşik, bir süre sonra araçtan inerken, park ettiği sokakta oturduğunu, herhangi bir sorunu olmadığını söyledi. Sağlık görevlilerinin ısrarıyla ambulansta genel kontrolden geçirilen Nurşik, hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

Avcılarda otomobilinde uyuyan sürücü güçlükle uyandırıldı

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Sağlık ekiplerini arayan mahalle sakini Yaşar Ödemiş, "Yolu neredeyse kapatmıştı. Direksiyon başında olduğunu gördük, uyandırmak için uzun süre uğraştık. Uyandıramayınca kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündük. Başka bir sorunu da olabilirdi. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

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#Avcılar#Otomobil#Uyku

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