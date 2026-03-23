×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar’da otomobil kaldırımdaki 14 yaşındaki çocuğa çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Trafik Kazası#KAZA
Avcılar’da otomobil kaldırımdaki 14 yaşındaki çocuğa çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 09:19

İstanbul Avcılar’da sokaktan D-100 yan yola dönmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımdaki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan 14 yaşındaki A.D. hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında D-100 yan yolda meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen sürücünün kontrolündeki 34 PLZ 219 plakalı otomobil, Zambak Sokak’tan dönüş yaptığı sırada kaldırıma çıktı. Otomobil bu sırada kaldırımda duran A.D. adlı kız çocuğuna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#Trafik Kazası#KAZA

BAKMADAN GEÇME!