Avcılar’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2’si ağır, 4 yaralı

Çarpmanın etkisiyle 1’i otomobilde 3’ü ise panelvan minibüste bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil ve minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.