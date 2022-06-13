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Avcılar'da otomobil bahçeye girdi

#Avcılar#İstanbul#Trafik
Avcılarda otomobil bahçeye girdi

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Firuzköy Mahallesi'nde otomobilin sürücüsü, Pehlivan Caddesi'ne çıkan virajı dönerken direksiyon kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine düştü. Yaklaşık 1 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan sürücü ve eşi kazayı yara almadan atlattı. Evin sahibi Gökay Arıcı, büyük bir gürültü duyduklarını, bahçedeki ağaç ve bankın, otomobilin duvarı delip içeri girmesini önlediğini söyledi.

Babası Ahmet Arıcı ise, "Torunumla birlikte 5 dakika önce bahçedeydik. Buradaki çiçek ve ağaçlarla ilgileniyorduk, Allah korudu. Televizyon izlemek için içeri girmiştik, büyük ses duyduk. Kimsenin yara almaması sevindirici" dedi. Otomobil vinç ve çekiciyle bahçeden çıkarıldı. Otomobilin sürücüsü evde oluşan hasarı karşılayacağını bildirdi.

Avcılarda otomobil bahçeye girdi


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#Avcılar#İstanbul#Trafik

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