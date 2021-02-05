Avcılar'da ortalık karıştı: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı

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Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikte 2018 yılından bu yana tedavi olan H.B.Ş., kalan borcunu ödemediği gerekçesi ile çalışanlar tarafından arandı. Klinik çalışanı S.U., telefonda kadına ödeme yapması gerektiğini söyledi. Çalışanın sözleri üzerine "Hizmetten memnun kalmadığını" söyleyen H.B.Ş. ödemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine telefonda klinik çalışanı ve kadın arasında tartışma çıktı.

EŞİ İLE KLİNİĞE GELDİ



Tartışmanın ardından kliniğe eşi B.Ş. ile gelen kadınla, klinik çalışanları arasında tartışma çıktı. Klinik hekimlerinden biri, H.B.Ş. ile konuşurken elini hareket ettirmesi üzerine eşi, doktorun eline vurdu. Karı, koca ve klinik çalışanları arasında sözlü tartışma devam ederken eşine hekimin bağırdığını iddia eden B.Ş., küfürler savurdu. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift,polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK VE CEP TELEFONU KAMERASINDA



Yaşanan tartışma anları ise hem kliniğin güvenlik kameralarına hem de çalışanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, B.Ş.'nin klinik çalışanın eline vurduğu anlar, cep telefonu görüntülerine ise öfkeli kocanın diş hekimine küfür ettiği ve üzerine yürüdüğü anlar yansıdı.