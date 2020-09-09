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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Avcılar'da öğrencilerin ders kitapları okullarına teslim edildi

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Avcılar'da öğrencilerin ders kitapları okullarına teslim edildi
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Yeni eğitim- öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ortak çalışmaları sürdürülürken, okulların büyük bölümüne kitapların dağıtımı tamamlandı.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretim için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte gerçekleştirileceği sistem ile ilgili hazırlıklar sürdürülürken, öğrencilere dağıtılacak kitaplar da büyük ölçüde okullara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okutulması planlanan kitapların tümü Avcılar'da okullara teslim edildi.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu'ndan yapılan dağıtımda ilçedeki ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler  için gönderilen 630 bin adet kitap tutanaklarla okul yöneticilerine teslim edildi. Titizlikle yapılan dağıtımda okulların açılması ile birlikte öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulacağı belirtildi.

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