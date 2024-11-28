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Avcılar’da motosiklet hırsızlığı kamerada! Zinciri kırıp çaldılar

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#İSTANBUL#Avcılar#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 11:26

İstanbul Avcılar ilçesinde park halindeki 34 KTT 363 plakalı motosiklet kimliği belli olmayan 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık, Çarşamba günü saat 04.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak’ta meydana geldi. Kimlikleri belli olmayan 2 şüpheli, bir gün önce sabah 05.20 sıralarında binaya girerek çevreyi kontrol etti. Şüpheliler 1 gün sonra binaya ikinci kez geldi. Bina önünde park halinde ve zincirle bağlı olan 34 KTT 363 plakalı motosikletin yanına giden şüphelilerden biri motosiklete bindi, diğeri ise zinciri kesti. Motosikleti çalan 2 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak ve çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

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#İSTANBUL#Avcılar#Polis

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