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Avcılar’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

#Avcılar#Trafik Kazası#İstanbul
Avcılar’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul, Avcılar'da sürücüsünün iddiaya göre makas atarak ilerlediği otomobil, karşı şeritten gelen servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü şoför koltuğunda sıkışırken minibüsteki bir çocuk da yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün caddede makas atarak ilerlediği 06 MFF 43 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erol A.’nın kullandığı 34 LLC 166 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Avcılar’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü, şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar vatandaşlar sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Avcılar’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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SERVİS MİNİBÜSÜ İÇİNDE ŞOFÖRÜN AİLESİ VARDI

İtfaiye ekipleri iş makineleriyle kaportayı keserek sıkışan sürücüyü çıkardı. Sedyeye alınan yaralı sürücü ambulansla Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürüldü. Servis minibüsü içinde bulunan şoför Erol A.’nın ailesi ve yakınları arasındaki bir çocuğun da kafasından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Amasyalılar Caddesi’nde iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla cadde trafiğe açıldı.

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#Avcılar#Trafik Kazası#İstanbul

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