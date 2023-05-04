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Avcılar'da metrobüste 'Kör eden maske uyarısı' davasında hapis cezası kararı

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#İSTANBUL#Metrobüs#Polis
Avcılarda metrobüste Kör eden maske uyarısı davasında hapis cezası kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:14

AVCILAR'da metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan’a yumruk atarak tek gözünü kaybetmesine neden olan Ömer Senem 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Senem, şikâyetçi Şükrü Turan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Ömer Senem, “Şükrü Turan metrobüsten indikten sonra bana vurmadığını iddia etmiş ise de, güvenlik görevlisinin yanında bana vurdu.Çenemdeki darp raporu da bu eyleme dayalı oluşmuştur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Mahkeme, Ömer Senem’in müştekinin organlarının birinde işlevini yitirmesine neden olduğunu belirtti. Ayrıca, mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi. “Olay dünya sağlık güvenliğini de tehdit eden pandemi sürecinde üstelik bulaşıcı hastalığın en yaygın şekilde yayılması beklenen metrobüste yaşanmıştır.

Ömer Senem, kurallara uymayarak, duyarlılık göstermemiş, kendisinden daha fazla empati beklenmiştir. Ancak uyarıya rağmen maskesini takmamış ve kalabalık ortamda yolculuğa devam etmiştir. Beyanında belirttiği şekilde maske nedeniyle rahatsız oluyor ise, metrobüsten inmesi gerekirken inmeyerek başkalarının sağlık güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yolculuğuna devam etmesi nedeniyle başlayan tartışmada, ilk haksız hareketi yapmıştır." Mahkeme Ömer Senem’in ‘Kasten ağırlaşmış yaralama’ suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Şükrü Turan'ın Beylikdüzü-Mecidiköy hattında çalışan metrobüse bindiği anlatıldı. Şirinevler'e giden özel güvenlik görevlisi Turan'ın, şüpheli Ömer Senem'i maskesiz görmesi üzerine uyarıda bulunduğu, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Şüpheli Senem'in, Turan'a yumruk attığı belirtilen iddianamede, 'Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama'" suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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#İSTANBUL#Metrobüs#Polis

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