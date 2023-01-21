Avcılar'da metrobüste alacak verecek tartışması! Sinir krizi geçirerek bayıldı

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağında kadın 20 bin lira alacağını olduğunu öne sürdüğü adama tepki gösterdi. Kadının tepki gösterdiği kişi ise dekontları bulunduğunu belirterek alacağı ödediğini öne sürdü. İkili çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tartışmayı sürdürdü. Tartışma sırasında taraflar birbirlerini yalancılıkla ve tehdit etmekle suçlarken polis çağıracaklarını söyledi. Kadın, sinirlerine hakim olamayarak adama tokat attı.

Daha sonra iki tarafın da bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirerek yere yığıldı. Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.