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Avcılar'da metrobüs turnikeleri bozulunca izdiham oluştu

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#Avcılar#Metrobüs#Turnike
Avcılarda metrobüs turnikeleri bozulunca izdiham oluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 10:40

Avcılar’da metrobüs durağındaki turnikelerin bir kısmında arıza meydana geldi. Yolcular geçiş yapamayınca, yaklaşık 1.5 saat süreyle turnikenin önünde yoğunluk oluştu.

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Avcılar Merkez Üniversitesi Kampüsü durağındaki turnike sisteminde, sabah 07.30 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle turnikelerin büyük kısmı devre dışı kaldı.

Avcılarda metrobüs turnikeleri bozulunca izdiham oluştu

Sabah, metrobüse binmek üzere gelenler, turnikelerin önünde giderek artan yoğunlukla karşılaştı. Metrobüslerle Avcılar’a gelenler de kalabalıktan turnikeleri geçmekte zorlandı.

Avcılarda metrobüs turnikeleri bozulunca izdiham oluştu

Arızaya müdahale eden görevlilerin çalışmasının ardından saat 09.00 sıralarında turnikeler yeniden çalışmaya başladı. Uzun süre turnikelerin önünde geçmek için bekleyenler, duruma tepki gösterdi. 

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Avcılarda metrobüs turnikeleri bozulunca izdiham oluştu

Avcılarda metrobüs turnikeleri bozulunca izdiham oluştu

Avcılarda metrobüs turnikeleri bozulunca izdiham oluştu

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#Avcılar#Metrobüs#Turnike

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