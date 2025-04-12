Avcılar'da metrobüs kazası: Yaralılar var

Haberin Devamı

Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların bazılarına sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, bazı yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

UZUN METROBÜS VE YOLCU YOĞUNLUĞU

Kaza nedeniyle seferlerin aksadığı hatta uzun metrobüs kuyrukları ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale dönerken duraklardaki araç yoğunluğu ise sürüyor.

Öte yandan belediye ekiplerince kazanın meydana geldiği durağın zemininde kumlama çalışması yapıldı. Olaya ilişkin 2 metrobüsün sürücüleri ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 21 kişinin yaralandığını belirtti.

İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaralılara gerekli ilk müdahaleleri yaptığını, ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildiklerini aktaran Güner, "Yaralıların genel sağlık durumları iyi olup, hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir." ifadesini kullandı.