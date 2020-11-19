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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Avcılar’da maske ve sigara denetimi

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Avcılar’da maske ve sigara denetimi
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SON günlerde görülen artış nedeniyle ek önlemlerin alındığı koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar kapsamında Avcılar’da denetime ağırlık verildi.

İstanbul Valiliği’nin Avcılar’da belirlediği sigara içme yasağı getirilen araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin başında görevlendirilen ekipler özellikle iş çıkış saatlerinde sıkı denetim yapıyor. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarla koronavirüse karşı alınan önlemleri hatırlatarak bunlara uyulması yönünde çağrılarda bulundu. Ekipler uyarıların ardından sigara içen ve maske takmayan kişiler hakkında işlem yaptı. Dün akşam saatlerinde sağanak yağmurda Marmara Caddesi’nde sigara içerek yürüyen veya maskesiz dolaşanlar hakkında tutanak tutuldu.

Avcılar’da maske ve sigara denetimi

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