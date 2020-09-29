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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 21:14 | Son Güncelleme:

Avcılar'da makas atarak trafiği tehlikeye atan iki sürücü yakalandı

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Avcılar'da, trafikte makas atarken sosyal medyada görüntüleri paylaşılan 2 sürücü yakalandı. Ehliyetlerine el konulan iki sürücüye toplamda 3 bin 8 lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar D-100 karayolunda trafikte seyir halinde olan araçlara makas atarak trafiği tehlikeye atan 2 sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Ekipleri, görüntülerdeki 34 ADJ 760 plakalı aracın sürücüsü Eren S. ve 06 GG 138 plakalı aracın sürücüsü Asım T.' yi yakalayarak gözaltına aldı.

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