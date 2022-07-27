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Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Şüpheli tutukladı

#İstanbul#Avcılar#Taciz
Avcılarda mahalleyi karıştıran taciz iddiası Şüpheli tutukladı

Avcılar’da evine çağırdığı üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen şüpheli tutuklandı.

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Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak’ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti. Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.’ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi. Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.’yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.’yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi’ne götürülen şüpheli sorguya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sıkı güvenlik önlemleri arasında götürüldü. Savcılıktaki ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli ’Çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konuldu.

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