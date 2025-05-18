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Avcılar'da mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı

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#Avcılar#İstanbul#Koku
Avcılarda mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 10:18

Avcılar'da pis koku nedeniyle 'çöp ev' ihbarı yapılan ev, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan ekip tarafından kontrol edildi. Kokunun, evde beslenen 4'ü yavru 8 kediden yakalandığı belirlendi.

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Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kaymakamlığı'na yapılan başvurularda Ambarlı Mahallesi Demirli Sokak'taki dairenin çöp eve dönüştürüldüğü, bina içi ve dışına ağır koku yayıldığı belirtilerek, şikayette bulunuldu.

Avcılarda mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı

İhbar üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinden bir ekip oluşturuldu. Ekip ile birlikte gerektiğinde görevlendirilmek üzere temizlik ekibi de adrese gönderildi.

Avcılarda mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı

KONTROL EDİLEN EVDE KEDİLER ÇIKTI

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Ambarlı Mahallesi Muhtarı Hilal Çakar'ın da eşlik ettiği ekip, E.Ö.'nün kapısını çaldı. Gelen ekibi görünce şaşıran kadın, görevlilerin odaları kontrol etmesine izin verdi.

Avcılarda mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı

Cerrahi maske takan ekipler, ağır kokunun bulunduğu evde çok sayıda kedinin olduğunu tespit etti. Kokunun kedilerden kaynaklandığı ve dışarıya kadar yayıldığı belirlendi.

Avcılarda mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri herhangi bir müdahalede bulunmadan daireden ayrılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri evde bulunan 4'ü yavru 8 kediyi alarak gerekli bakım ve kontrollerini yapmak, daha sonra da ev sahibine vermek üzere götürdü. E.Ö. kedilerinin bakım ve varsa tedavisinin yapılarak kendisine verilmesini bekleyeceğini söyledi. 

Avcılarda mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı

Avcılarda mahallelinin şikayet ettiği eve girildi, kokunun kaynağı ortaya çıktı

 

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#Avcılar#İstanbul#Koku

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