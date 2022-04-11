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Avcılar'da mahallelinin direk ile imtihanı

#Avcılar#İstanbul#Trafik
Avcılarda mahallelinin direk ile imtihanı

AVCILAR'da bir sokakta yolun ortasında bulunan elektrik direği görenleri şaşkına çeviriyor. İki şeritli yoldaki şeritlerden birinin tam ortasında bulunan, 30 yıllık olduğu belirtilen direğin paslandığı, aynı zamanda birçok araç çarpması sonucu eğrildiği belirtildi.

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Firuzköy Mahallesi'ndeki bir sokakta yıllar önce dikilen, çeşitli binalara hatlar uzatılan direklerden biri yıllar içerisinde yapılan bina ve düzenlemelerle yol ortasında kaldı. Hafif eğimli yolda zaman zaman kontrolü sağlayamayan veya son anda sürücülerin duramaması sonucu birkaç kez araç çarpması ile eğrilen direği görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Avcılarda mahallelinin direk ile imtihanı


Saip Karakuş, direk nedeniyle buraya araç da park edilemediğini belirtirken, Önder Küçük, "Bu tür şeylere şaşırmıyor, kızıyoruz. Bu kentsel sistem ile ilgili ciddi bir sorun. Bu daha önce konulmuş, bir daha değiştirilmemiş, insanlar ev yapmış öylece kalmış. En kısa sürede bunun kaldırılması gerekir" dedi.
Avcılarda mahallelinin direk ile imtihanı

Mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan ise, bu direğin 30 yıldan bu yana yerinde durduğunu belirterek, "Elektrik direği ortada kaldı, gelen- bakan yok. Sokaklardaki direkleri değiştirdiler biri bu olmak üzere 3 direği değiştirmediler. Araçlar geçerken direğe çarpıyor, yanından bazen geçemiyorlar. Birkaç defa söyledik, yapmadılar. Birçok yerdeki gibi yer altından geçirin dedik, yapmadılar. Vatandaş evinin önüne park edemiyor, kamyonlar çarpıyor" diye konuştu.

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#Avcılar#İstanbul#Trafik

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