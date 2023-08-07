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Avcılar'da lodos etkisi... Sahili yosun kapladı

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#Avcılar#İstanbul#Polis
Avcılarda lodos etkisi... Sahili yosun kapladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 13:11

İstanbul Avcılar'da lodosla metrelerce uzunluğundaki sahili yosun kapladı. Leyla Öztürk, "Çok şaşırdık, dalgalı ve kıyı yosun kaplı. Gireceğiz yine de ne yapalım" dedi.

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Marmara Denizi'nde dün öğleden sonra başlayan lodos, etkisini akşam ve gece sürdürdü. Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan Avcılar Belediyesi Plajı'na sabah gelenler sahilin yosunla kaplı olduğunu gördü. Yosunlar nedeniyle denize çok az sayıda kişi girerken, gelenler gölgelik alanda oturmayı veya güneşlenmeyi tercih etti. Osman Yıldırım, "Yosunların temizlenmesi gerek. Böyle olmaz. Birçok kişi geldi, yosun olduğu için çekip gitti" dedi. Ali Göktürkler ise, "Yosun doğal bir olay. Yeşili severim. Yeşile bakınca moralimiz yükselir. İnsanlar tedirgin oluyor. Belediye temizliyor genelde. Bazı Asya ülkelerinde tıbbi ilaçlar yapılıyor" dedi.

Avcılarda lodos etkisi... Sahili yosun kapladı

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Plajda oturan Leyla Öztürk ise, "Çok şaşırdık, dalgalı ve kıyı yosun kaplı. Gireceğiz yine de ne yapalım" diye konuştu. Sahili kaplayan yosun havadan da görüntülendi.

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#Avcılar#İstanbul#Polis

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