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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA) - İHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 17:27,Son Güncelleme:/

Avcılar'da liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı

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İstanbul Avcılar'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Liseden çıkan öğrenciler, bilinmeyen nedenle birbirleri ile kavga etti.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9'uncu sınıf öğrencisi İ.Ö. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polis olaya karışan öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.

 

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