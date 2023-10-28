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Avcılar'da Leylanur'un acı ölümü: Minibüsün altında kaldı

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#Leylanur Doğan#Minibüs#Kaza
Avcılarda Leylanurun acı ölümü: Minibüsün altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 13:19

Avcılar'da 3 yaşındaki Leylanur Doğan, sokakta oyun oynarken minibüsün altında kaldı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 

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Kaza dün akşam 17.30'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi 105. sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Leylanur Doğan, Cevdet Uçkun'un idaresindeki 34 LJY 224 plakalı minibüsün altında kaldı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförüne saldırdı. Kalp krizi geçiren Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Avcılarda Leylanurun acı ölümü: Minibüsün altında kaldı



Kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan'ın oynadığı sırada sokağa giren minibüsün altında kaldığı, durumu fark edenlerin olay yerine koşuşturduğu anlar yer aldı. Kazayı yapan sürücü Cevdet Uçkun ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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#Leylanur Doğan#Minibüs#Kaza

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