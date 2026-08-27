Avcılar'da kundaklama şüphesi: Oto galerideki araçlar alevlere teslim oldu

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Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki otoparkta bir oto galeriye ait yan yana park halinde bulunan 4 otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 otomobili tamamen sardı. İş yeri çalışanları ise alevlerin ulaştığı otomobillerden birini bulunduğu yerden çekerek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.