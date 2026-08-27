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Avcılar'da kundaklama şüphesi: Oto galerideki araçlar alevlere teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Otogaleri#Kundaklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:19

Avcılar’da bir oto galeriye ait park halindeki otomobillerde çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. Bir otomobil iş yeri çalışanları tarafından alevlerden kurtarılırken, polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki otoparkta bir oto galeriye ait yan yana park halinde bulunan 4 otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 otomobili tamamen sardı. İş yeri çalışanları ise alevlerin ulaştığı otomobillerden birini bulunduğu yerden çekerek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılarda kundaklama şüphesi: Oto galerideki araçlar alevlere teslim oldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarılan otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
Avcılarda kundaklama şüphesi: Oto galerideki araçlar alevlere teslim oldu

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#Avcılar#Otogaleri#Kundaklama

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