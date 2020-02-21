MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon
GeriGündem Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon
Abone Olgoogle-news

AVCILAR'da yapılan denetimde tabelasız bir iş yerinde iki kumar makinesi ele geçirildi.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede faaliyet gösteren kafe ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde sırasında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde bulunan tabelasız iş yerine de girildi. Ekipler, içeride 2 kumar makinesi bulurken, burada aynı zamanda sahte alkol tüketimi yapıldığını belirledi. İş yeri sahibi A.G. görevlilere bu işyerine ait belge ibraz edemedi. 2 kumar makinesine tutanakla el konulurken, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri de işyerini mühürledi. Sakız ve oyuncak makinesi gibi görünen kumar makinelerinin üzerine, "yasal mevzuata uygundur" yazısı astıkları tespit edildi.

Kumar oynadıkları iddia edilen 6 kişiye kabahatler kanunu gereği 202'şer lira, iş yeri sahibi A.G.'ye de kumar oynamaktan 5 bin 700 lira para cezası kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle