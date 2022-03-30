Avcılar'da küçük kızın canını hiçe sayan maganda gözünü kırpmadan silah kullandı

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Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Esat Sal ile iki kişi arasında iddiaya göre, alacak konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen iki gençten biri, birkaç adım uzaklaştıktan sonra belindeki tabancayı çıkardı. Arkadaşının müdahalesine rağmen tartıştıkları kişinin yanındaki 4-5 yaşlarında olan kız çocuğunun canını da hiçe sayan genç, tabanca ile iki el ateş etti. Maganda arkadaşı ile koşarak olay yerinden uzaklaşırken, Esat Sal bacağından yaralandı. Olaya karışan kişinin saldırıdan sonra tabancayı sokağa attığı belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 112 ambulansı geldi. Gelen sağlık görevlileri, sağ bacağından vurulan Esat Sal'ı ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerini güvenlik şeridine alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Polis, olayı aydınlatmak ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Görgü tanıklarından Serhat Güler, "Silah sesi üzerine dışarı çıktık. Duyduğumuza göre alacak konusu. Bir kişi ayağından topuğundan yaralandı" şeklinde konuştu. Olayı gören bir başka çevre sakini ise, "Hepsi gencecik çocuklar. Yanlarında bir de kızı vardı. Allah'tan çocuğa gelmedi" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaldırımda başlayan tartışma ile küçük bir kız çocuğuna doğru yöneltilen silahın ateşlenmesi ile sonuçlanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin tartışmanın olduğu noktaya küçük bir kız çocuğu ile geldiği, kız çocuğunun ise gergin tartışmaya ağlayarak tepki verdiği görüldü. Tartışma sırasında belindeki silahı çıkaran kişi, kız çocuğunun önünde bulunan Esat Sal'a doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.