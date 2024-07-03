×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da kötü koku gelen adreste ele geçirildi: Belediye derin çukur açıp gömdü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Avcılar#Tavuk
Avcılarda kötü koku gelen adreste ele geçirildi: Belediye derin çukur açıp gömdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:25

Avcılar'da, çevreden ağır koku geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine verilen adrese giden ekipler, yaklaşık yarım ton bozuk, kokmuş ve renk değiştirmiş tavuk eti deposunu ortaya çıkardı. Tavuk ürünleri toplanarak imha edilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen depo mühürlendi.

Haberin Devamı

Yeşilkent Mahallesi G217 Sokak'taki bir iş yerinin çevresinden ağır koku geldiği ihbarını alan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrol etti.

Avcılarda kötü koku gelen adreste ele geçirildi: Belediye derin çukur açıp gömdü

Yabancı uyruklu Abdullah Elhamra tarafından kiralanan ve içinde soğutucuların bulunduğu depoda istiflenmiş, kasalar içerisinde yaklaşık 500 kilo ağırlığında üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan, bir bölümü morarmış veya renk değiştirmiş tavuk ve tavuk ürünleri olduğu tespit edildi.

Avcılarda kötü koku gelen adreste ele geçirildi: Belediye derin çukur açıp gömdü

Haberin Devamı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekip istedi. İki kurumdan görevliler tümü bozuk, sağlığa elverişsiz olduğu ve ağır koku yaydığı tespit edilen tavuk ve tavuk ürünlerinin buradan alınarak uygun yerde gömülmesine karar verildi.

Avcılarda kötü koku gelen adreste ele geçirildi: Belediye derin çukur açıp gömdü

Belediyeye ait kamyona yüklenen tavuk etleri Fen İşleri Müdürlüğü'nce belirlenen alanda açılan derin çukura dökülerek üstü kapatılırken, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avcılarda kötü koku gelen adreste ele geçirildi: Belediye derin çukur açıp gömdü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Avcılar#Tavuk

BAKMADAN GEÇME!