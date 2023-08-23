Avcılar'da körüklü otobüs gerginliği! Esnaf da şoförler de şikayetçi

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Avcılar'da dar yollarda yapılan hatalı parklara bir de altyapı çalışmalarının eklenmesi otobüs şoförlerini çaresiz bıraktı. Genellikle Fatih, Cami ve Talimhane Sokak'taki hatalı parklar nedeniyle otobüsler uzun süre dönmekte zorluk çekince trafik dakikalarca kilitleniyor. Durumdan hem otobüs şoförleri hem de aracıyla trafikte kalan vatandaşlar şikayetçi. Trafiğin kilitlenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

KÖRÜKLÜ OTOBÜS TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Son olarak cumartesi günü Avcılar'dan 15 Temmuz Şehitler Otogarı seferini yapan körüklü otobüs, güzergahı üzerinde bulunan Fatih Sokak'a dönmeye çalışırken sıkıştı. Altyapı çalışması ile park eden araçların arasında kalan İETT otobüsü, yoldaki trafiği kilitledi. Araç sürücülerinden gelen tepkiler üzerine otobüs şoförü, geri manevra ile çıkmaya çalıştı. Güzergahına girmek için Talimhane Sokak'a yönelen otobüs şoförü, cadde üzerinde çevredekilerin yönlendirmesi ile ters şeritte geri manevra ile ilerledi. Otobüs, manevrasını tamamlayarak uzaklaştı.

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ESNAF DA ŞOFÖRLER DE ŞİKAYETÇİ

Esnaf Ferhat Uçan, "Burada sürekli aynı sorun ile karşı karşıyayız. Park nedeniyle dönemeyen otobüsler kalıyor. Trafik kilitleniyor. Yaralı, hasta taşıyan ambulanslar yolda kalıyor. Korna seslerinden bizim dışımızda burada oturanlar da şikayetçi. Çözüm bulunması gerek" dedi.

Aynı yerde işyeri bulunan Özgür Demir de kilitlenen noktanın D-100'e bağlanan ana yollardan biri olduğunu belirterek, "Dönüş noktası dar ve bir de park olunca trafik kilitleniyor. Bıktık artık. Buraya çözüm bulunması gerek. Kim ilgilenecekse el atmalı. Burada insanların çektiği çile çok küçük görünüyor ama büyük çile. Park edilen aracın sürücüsü bulunamazsa trafiğin kilitlenmesi yarım saati, 1 saati buluyor. Bir an önce çözüm bulunması gerek yazık insanlar çile çekmesin" diye konuştu.