Avcılar’da koronavirüse karşı ‘Dinamik denetim’ sürüyor

Cihangir Mahallesi’ndeki bazı işyerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik kuralına ne derece uyulduğuna dair sorular yönelten Kaymakam Kemal İnan, İstanbul’da koronavirüs vakası oranında büyük artış olduğunu, dolayısıyla ilçedeki rakamların da arttığını hatırlattı. Kaymakam İnan, “Dinamik denetim süreci devam ediyor. Esnaf ve işyeri sahiplerini maske ve mesafe, temizlik kurallarına uymaya davet ediyor, hal-hatırlarını sormuş oluyoruz. Esnafın genel olarak kurallara uyulduğunu görüyoruz. Esnafımız denetimlerden rahatsız değil. Görevimiz onlara rehberlik etmek. Aşılama sürecinde yüzde 70’in üzerindeyiz. Ulaşılmayan veya olmak istemeyenler de oluyor” dedi.

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