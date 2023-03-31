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Avcılar’da korkutan yangın! Plastik malzeme deposu alev alev yandı

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#Avcılar#Plastik Malzeme Deposu#Yangın
Avcılar’da korkutan yangın Plastik malzeme deposu alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 04:27

Avcılar’da plastik malzeme deposundaki plastik su depoları alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken iki araç hasar aldı.

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Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi, Servis Sokak'ta bulunan plastik malzeme deposunda meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılar’da korkutan yangın Plastik malzeme deposu alev alev yandı

İtfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken bir kamyonun brandası ve park halindeki bir otomobilin bagaj kısmı sirayet nedeniyle hasar aldı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Avcılar’da korkutan yangın Plastik malzeme deposu alev alev yandı

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#Avcılar#Plastik Malzeme Deposu#Yangın

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