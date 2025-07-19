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Avcılar'da korkunç olay: Reyhan öğretmen evinde ölü bulundu

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#Avcılar#Reyhan Erdoğmuş#Kimya Öğretmeni
Avcılarda korkunç olay: Reyhan öğretmen evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 12:06

İstanbul Avcılar'da bir apartmanda tek başına yaşayan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş (58), evinde cansız halde bulundu. Erdoğmuş'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi'nde 17 Temmuz'da 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş'a bir süredir ulaşamayan ablası karşı komşusundan yardım istedi. Komşusu Reyhan Erdoğmuş'un kapısını defalarca çalmasına rağmen açan olmadı.

Avcılarda korkunç olay: Reyhan öğretmen evinde ölü bulundu


Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri apartmana sevk edildi. Görevliler de kapıyı açtıramayınca savcıya bilgi verildi. Savcının izniyle itfaiye görevlileri kapıyı zorlayarak açtı.
Avcılarda korkunç olay: Reyhan öğretmen evinde ölü bulundu


İçeri giren ekipler, Reyhan Erdoğmuş'u yatağında cansız halde buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Erdoğmuş'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Reyhan Erdoğmuş'un cenazesi memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.
Avcılarda korkunç olay: Reyhan öğretmen evinde ölü bulundu

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Öte yandan, Reyhan Erdoğmuş'un ölmeden bir gece önce ablasına tansiyon problemi yaşadığını söylediği öğrenildi.

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#Avcılar#Reyhan Erdoğmuş#Kimya Öğretmeni

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