Avcılar'da korkunç olay! Kuyumcu evinde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 12:38

İstanbul Avcılar'da yakınları ve çalışanlarının kendisinden haber alamaması üzerine polise başvurduğu 34 yaşındaki kuyumcu Orkun Kayapınar evinde ölü bulundu. Kayapınar'ın yakınlarına bir süre önce göğüs ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini söylediği iddia edildi.

Avcılar Mahallesi Marmara Caddesi'nde bir iş merkezinde kuyumculuk yapan Orkun Kayapınar, 18 Nisan Cumartesi günü işe gitmedi. Kayapınar'ın telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri polis eşliğinde daireye girdi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Kayapınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınlarına bir süre önce göğüs ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini söylediği öne sürülen Kayapınar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Orkun Kayapınar, Avcılar Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

