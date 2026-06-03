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Avcılar'da korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu

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#İstanbul#Avcılar#HABER
Avcılarda korkunç olay Denizde kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 11:45

İstanbul Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü ve hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cesedi, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#İstanbul#Avcılar#HABER

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