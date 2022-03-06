Avcılar'da korku dolu anlar! Semt pazarında kaldırım çöktü

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Olay, saat 10.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Ahmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yusuf Danış ve yanındaki bir esnaf her hafta olduğu gibi satmak istedikleri ürünlerin bulunduğu askıları kaldırıma dizdi. Ancak kısa süre sonra altı inşaat temeli kazılması nedeniyle boşalan kaldırımın üzerindeki bütün kıyafetler askıları ile birlikte boşluğa yuvarlandı.

Şans eseri bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yusuf Danış, semt pazarında bulunan zabıtayı çağırdı. Çöken kısımda kabloların açığa çıktığı görüldü. Danış, inşaat alanına girerek, kaldırım taşları ve toprak içerisinde kalan kıyafet ve askılarını çıkardı. Avcılar Belediyesi pazarın bu kesimini bariyerlerle kapatma kararı verdi.

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