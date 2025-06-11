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Avcılar'da korku dolu anlar: Beton blok röportaj sırasında düştü

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#İnşaat Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 17:20

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın 3'üncü katından beton blok düştü. Önlem alınmadığı ile ilgili röportaj veren kadının korku dolu anları kameralara yansıdı.

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Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Ekipler yıkım için binada çalışmaya başladı. Bu sırada binanın hemen yanındaki diğer binanın duvarının üzerine üçüncü kattan beton blok düştü. Duvar zarar görürken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Avcılarda korku dolu anlar: Beton blok röportaj sırasında düştü

BİRKAÇ METRE GERİSİNE DÜŞTÜ

Ekiplerin incelemelerinin ardından yan binada oturan Yasemin Kartal röportaj verdiği sırada, yan binanın üçüncü katından bahçeye beton bloklar düştü.Kartal gazetecilerle konuştuğu sırada düşen beton blokların neden olduğu kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Avcılarda korku dolu anlar: Beton blok röportaj sırasında düştü

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Yaşanan olay sırasında korku yaşayan Kartal, röportajı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#İnşaat Kazası

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