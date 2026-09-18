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Avcılar’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Bina Çökme
Avcılar’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 13:40

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çöken katlar, hemen yandaki bir mobilya mağazasının duvarını yıktı. Çökme sırasında, 2 kadın 1 çocuk son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

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Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı. Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü. Çökmenin etkisi bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

Avcılar’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöken binanın yanından çok kısa süre önce çocuklu 2 kadının geçtiği, şans eseri savrulan beton parçalarının onlara isabet etmediği görüldü.

Avcılar’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu

Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Bina Çökme

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