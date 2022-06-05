Avcılar'da komşuların mutluluk gözyaşı

Haberin Devamı

Cihangir Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanda yaşayan Mükerrem Çınar'a ulaşamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Komşular Sema Güçlü ile İnci Yıldırım, 75 yaşındaki kadının kapıyı da telefonunu da açmadığını söyleyerek, yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri mahalleye geldi. İtfaiye ekibi merdivenle balkona çıkıp, kapıyı kırarak içeri girdi.

"KOMŞUM DEĞİL, ANNEM GİBİDİR"

İtfaiye erlerinin çalışmasını endişeyle izleyen Sema Güçlü, "Komşum, annem, anneannem sayılır. Her ihtiyacımda yanıma iniyor, ben yanına çıkıyorum. Birlikte yiyip, birlikte içiyoruz.

Haberin Devamı

Başına içeride bir şey geldi diye çok korktum" dedi. İnci Yıldırım ise, komşuları Çınar'ın yalnız yaşaması nedeniyle, kendisinden haber alamayınca tedirgin olduklarını söyledi.

İtfaiye ekibinin yaptığı aramada, Mükerrem Çınar'ın evinde olmadığı anlaşıldı. Endişeyle bekleyen komşularını rahatlatan bu haberden kısa süre sonra, Çınar evine döndü. Mükerrem Çınar'ı gören komşuları mutluluk gözyaşlarıyla sarıldı. Bakırköy'deki diğer evine gittiğini, cep telefonunu da unuttuğunu söyleyen Çınar, kendisi için endişe eden iki komşularıyla kucaklaştı.