×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar’da kız kardeşine laf atan çocuğa dehşeti yaşattı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Avcılar#Polis
Avcılar’da kız kardeşine laf atan çocuğa dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 10:14

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişi, kız kardeşine laf attığını iddia ettiği 14 yaşındaki çocuğu darbetti. Polis olayla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Olay, Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Çocukları rahatsız ettikleri ve bıçak taşıdıkları öne sürülen çocuklardan biri iddiaya göre dün akşam saatlerinde alışverişe giden bir genç kıza laf attı. Genç kızın olayı ağabeyine anlatması üzerine, ağabeyi sinirlenerek çocuklardan birisini bulup tartaklamaya başladı. Laf attığı öne sürülen kişi ağabeyi ikna etmeye çalışsa da darbedildi.

Çevredekiler çocuğu darbeden ağabeyi sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın ağabeyi ve laf attığı öne sürülen çocukla birlikte toplam 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Çocuk Şube Amirliği'nin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Avcılar#Polis

BAKMADAN GEÇME!