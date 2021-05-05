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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Avcılar'da kısıtlamada otomobille gezmeye çıkan servis şoförüne ceza

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Avcılar'da kısıtlamada otomobille gezmeye çıkan servis şoförüne ceza

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle gezmeye çıkan servis şoförüne, 3 bin 460 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timi, Avcılar girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde denetim yaptı. Araçları durduran ekip, sürücüler ile beraberindekilerin izin belgelerini kontrol etti.

Durdurulan bir otomobildeki 2 kişinin izin belgesi olmadığı ortaya çıktı. Sürücü, servis şoförü olduğunu, otomobille biraz dolaşmak istediklerini söyledi. Polis memuru, sürücüye görevi başında olmadığını, kullandığı aracın da servis aracı olmadığını hatırlattı. Ardından da sürücü ile beraberindeki kişiye, 3 bin 460'şar TL para cezası kesildi.

 

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