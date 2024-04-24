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Avcılar'da kiralık dairede 10 kaçak göçmen yakalandı

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#İstanbul#Avcılar#Kaçak Göçmen
Avcılarda kiralık dairede 10 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:19

Avcılar’da Türkiye’ye kaçak yollarla gelen ve Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yurda kaçak giriş yapan ve Merkez Mahallesi’nde kiralık bir evde çok sayıda kaçak göçmenin kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti 4 katlı binanın 4. katındaki dairede oturan kaçak göçmenlere yönelik dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Avcılarda kiralık dairede 10 kaçak göçmen yakalandı

Dairelerde arama yapan ekipler, 10 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kuzey Afrika'dan geldikleri öğrenilen 10 kişinin Türkiye üzerinden yurtdışına gitmek istediği öğrenildi. Gözaltına alınan 10 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri daireyi mühürlerken, dairenin kime kiralandığı araştırılıyor.

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Avcılarda kiralık dairede 10 kaçak göçmen yakalandı

 

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#İstanbul#Avcılar#Kaçak Göçmen

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