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Avcılar'da kazada hayatını kaybeden Eylül'ün davasında, okul müdürüne ceza

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#İSTANBUL#Polis#Okul
Avcılarda kazada hayatını kaybeden Eylülün davasında, okul müdürüne ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 12:14

AVCILAR'da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, dönemin okul müdürü Umur Buğa, hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Buğa hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Baba Cahit Mirzaoğlu karara isyan ederek, "Bir çocuk okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul yönetiminin ihmali var. Sanık bu cezayla cezaevine girmeyecek, derse girip, öğrencilere ders vermeye devam edecek. Vicdan var mı bu işte" dedi.

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Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanık okul müdürünün 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan, 2 yıl hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi. Mahkeme cezada indirim uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti, hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

BABA: "BUNU NASIL KABUL EDEBİLİRİZ?"

Baba Cahit Mirzaoğlu, 1 yıl 8 ay hapis cezasını çok az bulduğunu belirterek, bu cezanın kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Mirzaoğlu, DHA muhabirine şöyle dedi: "Bir çocuk okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul yönetiminin ihmali var. Kamera görüntülerinde de var. Kamu vicdanına bırakıyorum. Vicdan var mı bu işte? Şoför 5 yıl hapis aldı, pandemi nedeniyle 3-4 ay sonra elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bunu nasıl kabul edebiliriz? Böyle bir ceza yok. Yaralama değil mi? Eylül gitti, gelmeyecek ancak, hakettiği cezayı alması gerekmiyor mu? Hukuka güvenmemiz gerekmiyor mu? 2-6 yıl hapis istenmişti, bu ceza ile cezaevine girmeyecek, derse girip öğrencilere ders vermeye devam edecek. İtiraz edeceğiz. Üst mahkemeye itirazımızı sunacağız. Böyle bir ceza olamaz. İnsanın yavrusu bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde Umur Buğa'nın kusurlu olduğu bildirildi. İddianamede, müdür hakkında 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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#İSTANBUL#Polis#Okul

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