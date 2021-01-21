Avcılar'da kaymaya fore kazıklı önlem! 42 metreye kadar çıkarıldı...

Bakanlar kurulu, Gölcük’teki 1999 depreminden sonra Ambarlı’da kayma görülen bölgeyi 2005 yılında 'Afete Maruz Risk Alanı' ilan etti. Buradaki 3 sokakta bulunan ruhsatlı 57 bina aralıklarla yıktırıldı. İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afete maruz bölgede riskin daha geniş alanı etkilememesi amacıyla proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kayma görülen 1 kilometrelik alanda 130 santimetre çapında ve 30 metre boyunda 736 fore kazıkla önleme projesi hazırladı, 20 milyon TL tutarında ihale açıldı.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 30-40'LIK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

İhaleyi kazanan firma yöneticilerinden Ömer Gürcüoğlu, geçen Kasım ayında başladıkları çalışmalarda işin yüzde 30-40’lık bölümünü bitirdiklerini, şimdiye kadar 300’den fazla beton kazığı tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Afete maruz alandaki yer altında suyun yoğun olduğu bölgeler var. Buralarda ‘Jet-grout’ denilen yöntemle zemini iyileştirmesi yapıyoruz. Suyun binaların altından boşalmasını ve su ile birlikte kumun, oradaki kilin boşalmasını istemediğimiz için kurutma işlemi yaptıktan sonra tekrar fore işlemini yapıyoruz. Binaları mümkün olduğunca koruma altına alıp risk gördüğümüz yerlerde bu çalışmayı yapıyoruz. İstanbul Valiliği’nin kontrollerinin yanı sıra danışman hocamız ile birlikte sürekli bunların görüşmelerini yapıyoruz. Yer yer zeminde dolgu da yapıyoruz. 300 kazığı tamamladık. Binalarda ve arazide düşey sapmaların ölçülmesini sağlayan ‘İnklinometre’ ölçümlerimiz var. Kazık tamamlanan bölgelerde kaymayı engellediğimizi görmek bizi çok mutlu eden bir sonuç. Çalışma yaptığımız bölgede kaymayı tamamen kestik. Her hafta iki defa ölçüm yapıyoruz.”

YER ALTI SULARI

Ömer Gürcüoğlu, geçiş bölgesi olarak nitelendirilen bu alanda yer yer yer altı suları ve dereleri olduğunu vurgulayarak, “Bunlara rastlayacağımızı biliyorduk. Danışman hocamız, valilik ile beraber burada jet-grout yaparak suyu kurutabileceğimize kanaat getirdik. Denemelerimizden olumlu sonuçlar aldık. Zemini mümkün mertebe kumda değil, kilde bırakıp sağlama almak istiyoruz. Eski projedekinin aksine kazık boylarını 30 metreden, 40, 42 metreye çıkardığımız yerler var. Şu anda bulunduğumuz bölgede bulunan okuldaki kaymayı 40 metrelik kazıkla önledik. Evlerin bulunduğu bölgelerde de kazık boylarını 40 metreye kadar uzatıp zemini en sağlam yerde bırakacağız.” dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İstanbul Müdürü Hanefi Kalın da, çalışmaları yerinde inceleyerek müteahhit firma yöneticilerinden son durum ile ilgili bilgi aldı.