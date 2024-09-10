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Kayıp kız çocukları Kadıköy'de bulunmuştu... İfadelerinin ardından babaları gözaltına alındı

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#İstanbul#Avcılar#Kayıp Çocuk
Kayıp kız çocukları Kadıköyde bulunmuştu... İfadelerinin ardından babaları gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 15:18

İstanbul Avcılar'da kaybolduktan sonra Kadıköy'de bulunan 2 kız çocuğunun ifadeleri doğrultusunda 2 baba yakalanıp adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Avcılar'da 6 Eylül'de kaybolduktan sonra yapılan çalışma sonucu Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde beraber bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y'nin durumuna ilişkin soruşturma sürüyor.

Kız çocuklarından S.Y. ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, çocuğun babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlanıp darbedildiği belirlendi.

Kayıp kız çocukları Kadıköyde bulunmuştu... İfadelerinin ardından babaları gözaltına alındı

Diğer çocuk M.G'nin de babası A.G. tarafından para karşılığı beraber kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini, darbedilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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Polisin çalışması sonucu Sedat Y. ile A.G. gözaltına alındı. S.Y'nin ağabeyi E.Y, dedesi E.Y ile annesi H.T'nin yakalanması için de çalışmalar ise sürüyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Avcılar#Kayıp Çocuk

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