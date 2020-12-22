Alper KORKMAZ-Erol DEĞİRMENCİ / DHA
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Avcılar'da kamyonet alev alev yandı
Avcılar D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde giden bir kamyonet alev alev yandı.
D-100 Karayolu Avcılar mevki Edirne istikametinde giden kamyonette saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan inen kamyonet sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette çıkan yangını söndürmeyi başardı. Yangın anları ise bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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