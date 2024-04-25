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Avcılar'da kaldırım çöktü

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#Kaldırım#Avcılar#Çökme
Avcılarda kaldırım çöktü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 14:15

Avcılar'da bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü.

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Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu.

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#Kaldırım#Avcılar#Çökme

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