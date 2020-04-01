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İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Avcılar'da kahvehaneye polis baskını kamerada

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Avcılar'da kahvehaneye polis baskını kamerada
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İstanbul, Avcılar'da koronavirüs sebebiyle yayımlanan genelgeye rağmen çalışmaya devam eden bir kahvehaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı. İçeride bulunanlara para cezası kesilirken, dükkan mühürlendi. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle, kafe ve kahvehanelerin faaliyetleri durdurulmuştu.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri dükkana baskın yaptı. Dükkan içinde bulunan 5 kişiye 362 lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kahvehane kapatıldı.

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