Avcılar'da kahvehaneye polis baskını kamerada

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri dükkana baskın yaptı. Dükkan içinde bulunan 5 kişiye 362 lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kahvehane kapatıldı.