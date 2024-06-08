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Avcılar'da kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı! O anlar kamerada

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#Avcılar#Kahvehane#Kaleşnikof
Avcılarda kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 00:05

Avcılar'da bir otomobille kahvehanenin önüne gelen 3 kişi, içeridekilere Kalaşnikof ve tabancayla ateş ederek kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Saldırı, saat 16.30 sıralarında, Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre; beyaz renkli bir otomobille gelen 3 kişi, Kalaşnikof ve tabancayla içeridekilere ateş açtı. Açılan ateşle bir kişi karnından ağır yaralanırken, bir kişinin de bacağına mermi isabet etti. İki kişinin de kurşunlar kollarını sıyırarak geçti. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı ile ilgili tanık ifadelerini alırken, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

Avcılarda kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı O anlar kamerada

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"KURŞUN BAŞIMIN ÜSTÜNDEN SEKTİ"

Saldırı sırasında kahvehanede bulunan Naci Bulut, 7 el ateş edildiğini belirtirken "Bir anda silah sesleri patladı, yakında patladı. Vurulduğumu zannettim. Başımın üstünden seken kurşun tuvalete gitmiş parçalanmış. Kalaşnikof mermisi. Başka bir şey görmedim. İki kişi yaralıydı, ameliyatlık. İki kişinin de kolundan sıyrılmıştı" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Şüphelilerin kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir otomobilden inen silahlı 3 kişi, koşarak gidip saldırıyı gerçekleştiriyor. Hızla geri gelen şüpheliler, otomobile binerek uzaklaşıyor.

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#Avcılar#Kahvehane#Kaleşnikof

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