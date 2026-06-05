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Avcılar'da kafede taşkınlık böyle son buldu

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#İSTANBUL#Avcılar#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 11:48

İstanbul Avcılar'da gittiği kafede taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tahtakale Mahallesi'ndeki kafeye gece saatlerinde gelen bir müşterinin, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlatması üzerine taşkınlık yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüpheli A.Ü, "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt'taki adresinde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAY

Ispartakule'de bulunan kafeye gelen bir müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlatmış, bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıkmıştı.

Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaşmıştı.

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Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

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#İSTANBUL#Avcılar#Polis

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