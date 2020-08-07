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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Avcılar'da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı

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Avcılar'da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı
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AVCILAR'DA bir kafede çıkan tartışmada iş yeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay Merkez mahallesi Namık Kemal Caddesin'deki kafede saat 12.00 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz iş yerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti. Ağır yaralanan Yılmaz. hastaneye kaldırıldırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.

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