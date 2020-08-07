Avcılar'da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı

Olay Merkez mahallesi Namık Kemal Caddesin'deki kafede saat 12.00 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz iş yerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti. Ağır yaralanan Yılmaz. hastaneye kaldırıldırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.