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Avcılar’da kadının şüpheli ölümü

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#Zakine Doğan#Avcılar#Ölüm
Avcılar’da kadının şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 10:23

Avcılar'da yakınlarının haber alamadığı Zakine Doğan (42) pencere demirleri sökülerek girilen evde ölü bulundu

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ümit Sokak’ta oturan Zakine Doğan’a ulaşamayan inşaat ustası eşi mahalle bakkalını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Dört katlı binanın giriş katında oturan Zakine Doğan kapıyı açmadı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri bahçedeki demir parmaklıkları zorlayarak sökerken iki polis memuru açık pencereden girdi ve kapıyı açtı. Yatağında hareketsiz görülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Avcılar’da kadının şüpheli ölümü

Nöbetçi cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Zakine Doğan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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#Zakine Doğan#Avcılar#Ölüm

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