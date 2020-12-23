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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Avcılar'da kadının cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

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Avcılar'da kadının cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
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AVCILAR'da evine giden kadının arkasından yaklaşarak elinde tuttuğu bıçakla cep telefonunu gasbettiği öne sürülen atık karton toplayıcısı, yakalandı.

Avcılarda kadının cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
İddialara göre, Cihangir Mahallesi'ndeki evine giden kadını saat 21.00 ıralarında takip eden Afganistan vatandaşı olduğu belirlenen 'Çek çek' olarak bilinen büyük çuvallı el arabası ile atık karton ve plastik toplayan Karim A. isimli şüpheli, elindeki bıçağı göstererek, cep telefonunu vermesini istedi. Bıçak tehdidi ile korkan kadın, cep telefonunu verince şüpheli, bunu alarak kısa sürede uzaklaştı. Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi Kirazlı Caddesi girişinde durdurdu. Kadın tarafından teşhis edilen şüphelinin üzerinde ve atıkları doldurduğu çuval içerisinde telefon bulunamadı. Yapılan aramalarda da telefonun kapalı olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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