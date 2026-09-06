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Avcılar'da kadın kıyafetli hırsızlar kamerada: Açık kapıya şaka yaptılar, kabusu yaşadılar

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#Avcılar#Hırsızlık#Altın Çalındı
Avcılarda kadın kıyafetli hırsızlar kamerada: Açık kapıya şaka yaptılar, kabusu yaşadılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 11:46

Avcılar Gümüşpınar Mahallesi'nde kadın kıyafeti giyerek girdikleri binanın 2'nci katındaki daireden 20 dakikada yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki erkek şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. İş dönüşü kilidin açık olduğunu görünce önce birbirlerine şaka yaptıklarını, yatak odasındaki bazayı kaldırınca gerçeği anladıklarını söyleyen Fatoş Yılmaz, kapıda hiçbir zorlama izi bulunmadığını belirtti.

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Olay, 27 Ağustos Perşembe günü Gümüşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi, 2’nci kattaki evlerinin kapısını açmak istediklerinde kapının kilitli olmadığını fark etti. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığını gören çift, eve girdikten sonra altın ve dövizleri sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti.

Avcılarda kadın kıyafetli hırsızlar kamerada: Açık kapıya şaka yaptılar, kabusu yaşadılar

Birikimlerini yerinde bulamayan Yılmaz çifti, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadın kıyafetleri giyen 2 erkeğin binaya girdiği ve yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Avcılarda kadın kıyafetli hırsızlar kamerada: Açık kapıya şaka yaptılar, kabusu yaşadılar

'HIRSIZ MI GİRDİ DİYE ESPİRİ YAPTIK'

Evlerinin kapısının kilitli olmadığını fark edince eşiyle birbirlerine “Acaba hırsız mı girdi?” diye espri yaptıklarını belirten Fatoş Yılmaz, “Bu esprinin üzerine hemen altınlarımızın olduğu yere gittim. Maalesef yerlerinde yoktular. Yatak kaldırılmıştı. Bazanın kaldırıldığını gördüm. O zaman daha çok kafamızda netleşti. ‘Nasıl olur, tanıdık biri mi girdi?’ diye düşünürken kamera kayıtları her şeyi netleştirdi. 500 bin liraya yakın altın, dolar ve avro vardı” dedi.

Avcılarda kadın kıyafetli hırsızlar kamerada: Açık kapıya şaka yaptılar, kabusu yaşadılar

'GARDIROP AÇILMIŞTI AMA NEDENSE HER ŞEY ÇOK DÜZENLİYDİ'

Olayın gündüz saatlerinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “Hırsızlığın saatleri kamerada belli, öğle saatlerinde olmuş. Biz akşam iş çıkışı 18.00 gibi eve giriş yaptık. O zaman fark ettik. Aradan bayağı zaman geçmiş oldu. Sadece bizim eve girmiş olmaları, takip edildiğimiz ihtimalini güçlendiriyor. İçeri girdiğimizde eşim, ‘Bu kapıyı kilitlemiştim’ dedi. Ben de ‘Kilitlememişsin’ dedim. Birbirimize espri yapmamızın ardından, şaka da olsa koşarak içeri girdim ve kontrol ettim. Maalesef almışlar alacaklarını. Çarşaf dağılmıştı, gardırop açılmıştı ama nedense her şey çok düzenliydi. Muhtemelen ellerinde bir cihaz var. Buluyorlar, dedektör gibi bir şey kesinlikle” diye konuştu.

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Avcılarda kadın kıyafetli hırsızlar kamerada: Açık kapıya şaka yaptılar, kabusu yaşadılar

'KAPIDA HİÇBİR ZORLAMA YOK'

'Giden gitmiştir. Yakalanmaları içimi soğutacak' diyen Yılmaz, “Eve girerken şüpheleniyorum. Kapıyı kilitleyerek girsem bile girerken ‘İçeride birine denk gelir miyim, evde biri var mı?’ diye korkuyorum. Kapıda hiçbir zorlama yok. Bunun teknikleri var, araştırdım. Onlar bu konuda gayet ustalaşmışlar” ifadelerini kullandı.

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#Avcılar#Hırsızlık#Altın Çalındı

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