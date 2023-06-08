AvcÄ±larda kadÄ±n araÃ§tan yola atÄ±ldÄ±

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AvcÄ±lar Tahtakale Mahallesi'nde Ã¶nceki gÃ¼n bir sokaÄŸa giren hafif ticari araÃ§ bir anda durdu. AracÄ±n arka kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±larak iÃ§inden bir kadÄ±n yola atÄ±ldÄ±. BirkaÃ§ saniye sonra araÃ§ yoluna devam etti.

OlayÄ± gÃ¶ren mahalle sakinleri polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan kadÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Daha sonra emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len kadÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nden kimlik Ã§Ä±kmadÄ±. YaralÄ± kadÄ±n kimseden ÅŸikÃ¢yetÃ§i olmazken, yola atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlar bir apartmanÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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